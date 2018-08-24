Fikret Orman transferi açıkladı!

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi! UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede transfere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'la ilgilendiklerini doğruladı.
MARCO FABIAN GÜNDEMDE Mİ?
"Marco Fabian gündemde mi? Beşiktaş'ın transferi bitirdiği iddia ediliyor?" şeklindeki soruyu yantılayan Orman, "İmza atmadan konuşmak doğru olmaz. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alırız. Uymazsa almayız" yanıtını verdi.
MARIO GOMEZ'LE KONUŞMADIK
Orman, eski oyuncuları Mario Gomez'le ilgili olarak da konuştu. Mario Gomez iddialarının sorulduğu Orman, "Gündemimizde değil. Hiçbir zaman konuşmadık" açıklamasını yaptı.
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