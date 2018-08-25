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Negredo'da flaş gelişme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından adeta istenmeyen adam haline gelen ancak LASK Linz ve Erzurumspor maçlarında attığı gollerle kahraman ilan edilen Alvaro Negredo takımda kalıyor.

Negredo'da flaş gelişme

Şenol Güneş’in raporları doğrultusunda Siyah-Beyazlı yönetimin göndermek istediği isimlerin başında gelen İspanyol golcü Alvaro Negredo için yalnızca ülkesinden ve Suudi Arabistan’dan teklifler vardı.

İspanya’dan gelen teklifler, 33 yaşındaki futbolcunun beklentilerini karşılamazken, tecrübeli oyuncu Arabistan’dan gelen önerilere de sıcak bakmadı. Suudi Arabistan’da transfer dönemi önceki akşam kapandı ve Negredo’nun takımdan ayrılması iyice zorlaştı.

Kara Kartal’dan yılda 4.3 milyon Euro (30.3 milyon TL) kazanan ve bu rakamın altına başka bir takıma imza atmak istemeyen yıldız futbolcunun şu anda herhangi bir talibi bulunmuyor. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş

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