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Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş için flaş transfer iddiası... İngiliz basını, Chelsea'de forma bulamayan Olivier Giroud'nun bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

Transfer döneminin başından beri forvete takviye yapmak isteyen ancak son olarak Negredo'yu da gönderen Beşiktaş için İngiliz medyası yeni bir iddia ortaya attı.

The Sun gazetesi, Chelsea'de kulübeden çıkamayan Olivier Giroud'nun devre arasında siyah-beyazlı takımla ön protokol imzalayabileceğini belirtti.

Olivier Giroud

"Sarri, forvette hep Morata'yı tercih edecek" ifadelerini kullanan gazete, Fransız forvetin bu sebeple Beşiktaş'a geleceği yorumunu yaptı.

Ön protokol imzalanması halinde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Giroud'nun bonservissiz olarak ancak önümüzdeki yıl siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
olivier giroud Beşiktaş Alvaro Negredo chelsea

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