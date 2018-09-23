Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

Transfer döneminin başından beri forvete takviye yapmak isteyen ancak son olarak Negredo'yu da gönderen Beşiktaş için İngiliz medyası yeni bir iddia ortaya attı.

The Sun gazetesi, Chelsea'de kulübeden çıkamayan Olivier Giroud'nun devre arasında siyah-beyazlı takımla ön protokol imzalayabileceğini belirtti.

"Sarri, forvette hep Morata'yı tercih edecek" ifadelerini kullanan gazete, Fransız forvetin bu sebeple Beşiktaş'a geleceği yorumunu yaptı.

Ön protokol imzalanması halinde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Giroud'nun bonservissiz olarak ancak önümüzdeki yıl siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi. (Fotomaç)



