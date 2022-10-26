SON DAKİKA: Beşiktaş Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş'ta arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından, ligin 11. haftasında oynanan Hatayspor mücadelesindeki 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte yaşanan bu mağlubiyetle beraber son 6 maçta alınan tek galibiyet tepkilere neden olurken, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Hatayspor karşısında değişiklik tercihleri eleştirilerin odağı olurken, mağlubiyetin ardından Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Karşılaşmanın ardından tribünlerden istifa sesleri yükselirken, Siyah-Beyazlı ekipten konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 47 yaşındaki Fransız teknik adam Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Siyah - beyazlıların kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i resmen açıklaması bekleniyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir."

