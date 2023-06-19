SON DAKİKA: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gökhan Gönül futbolu bıraktı! İşte veda mektubu

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve son olarak 2 sezondur Çaykur Rizespor’da mücadele eden Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

9 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve 2007’de 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız futbolcu, 9 sezon sarı lacivertli formayı giydi. 2016’da Beşiktaş’a transfer olan ve 4 yıl da siyah beyazlı takım için oynayan Gönül, 2020’de Fenerbahçe’ye geri döndü.

Gökhan Gönül'ün veda açıklaması şu şekilde;

"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.

Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım…

Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun.

Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.

En özel teşekkürü, sona sakladım.

Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır.

Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla"

535 MAÇA ÇIKTI

Kulüp kariyerinde toplam 535 maça çıkan Gökhan Gönül, bu maçlarda 24 gol 69 asist yaparken, Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile ise 1 şampiyonluk yaşadı. Gönül, A Milli takım ile de 66 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Tecrübeli sağ bek son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyiyordu.



