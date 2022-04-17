Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklife ''Evet'' dedi!

Son dakika transfer haberleri... Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayan Luis Suarez takımdan ayrılıyor. Simeone'nin planları arasında yer almayan golcü oyuncunun takımı da yavaş yavaş belli oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Suarez'in sürpriz yaparak Amerika'nın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte detaylar...

DAVID BECKHAM TRANSFERİ BİTİRİYOR

Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico Madrid'den ayrılmaya karar veren Luis Suarez, MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine 'evet' dedi. Uruguaylı yıldız, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı haberlerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Kariyerinden Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giymiş olan Suarez, bu sezon 40 maçta görev alırken, 13 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

