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Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklife ''Evet'' dedi!

17.04.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Luis Suarez'in adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ciddi ciddi anılıyordu. Yıldız oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı ileri sürülen iki ekibe üzen haber Amerika'dan geldi. Uruguaylı yıldızın MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklif yaptığı ve Suarez'in bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Suarez teklife ''Evet'' dedi!
Damian Suarez

Damian Suarez

URU Uruguay
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Getafe
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Son dakika transfer haberleri... Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan ve burada şampiyonluk yaşayan Luis Suarez takımdan ayrılıyor. Simeone'nin planları arasında yer almayan golcü oyuncunun takımı da yavaş yavaş belli oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Suarez'in sürpriz yaparak Amerika'nın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte detaylar...

DAVID BECKHAM TRANSFERİ BİTİRİYOR

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Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico Madrid'den ayrılmaya karar veren Luis Suarez, MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine 'evet' dedi. Uruguaylı yıldız, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

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Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı haberlerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Kariyerinden Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giymiş olan Suarez, bu sezon 40 maçta görev alırken, 13 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

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