Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Taraftarın sevgilisi Gedson Fernandes'ten büyük sürpriz! Sezon sonunda gidiyor...

Son dakika haberleri: Türkiye'ye ilk olarak 1 Şubat 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralık olarak transferiyle adım atan Gedson Fernandes, 1 sene sonrasında ise Beşiktaş ve sarı - kırmızılıların karşı karşıya geldiği yarışta siyah - beyazlıları seçmişti. Beşiktaş'ın, transferini bitirip Çaykur Rizespor'a kiraladığı deneyimli futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayı terletme imkanı bulmuştu.
Gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan ve orta sahada liderlik üstlenen Portekizli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.
Gedson Fernandes'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Gedson, 5 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)