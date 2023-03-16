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Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Taraftarın sevgilisi Gedson Fernandes'ten büyük sürpriz! Sezon sonunda gidiyor...

16.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Gedson Fernandes, seçimini siyah - beyazlılardan yana kullanmıştı. Kara Kartal, Portekizli yıldızın transferi için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis ödemiş ve oyuncuyu bu sezon oynatma şansını elde etmişti. Başarılı futbolcunun, sezon sonunda Premier Lig'e gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Taraftarın sevgilisi Gedson Fernandes'ten büyük sürpriz! Sezon sonunda gidiyor...

Son dakika haberleri: Türkiye'ye ilk olarak 1 Şubat 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralık olarak transferiyle adım atan Gedson Fernandes, 1 sene sonrasında ise Beşiktaş ve sarı - kırmızılıların karşı karşıya geldiği yarışta siyah - beyazlıları seçmişti. Beşiktaş'ın, transferini bitirip Çaykur Rizespor'a kiraladığı deneyimli futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayı terletme imkanı bulmuştu.

GEDSON İÇİN SÜRPRİZ

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Gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan ve orta sahada liderlik üstlenen Portekizli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

PREMIER LİG YOLCUSU

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Gedson Fernandes'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

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İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Gedson, 5 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)

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