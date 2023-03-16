Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Taraftarın sevgilisi Gedson Fernandes'ten büyük sürpriz! Sezon sonunda gidiyor...

Son dakika haberleri: Türkiye'ye ilk olarak 1 Şubat 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralık olarak transferiyle adım atan Gedson Fernandes, 1 sene sonrasında ise Beşiktaş ve sarı - kırmızılıların karşı karşıya geldiği yarışta siyah - beyazlıları seçmişti. Beşiktaş'ın, transferini bitirip Çaykur Rizespor'a kiraladığı deneyimli futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayı terletme imkanı bulmuştu.

GEDSON İÇİN SÜRPRİZ

Gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan ve orta sahada liderlik üstlenen Portekizli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

PREMIER LİG YOLCUSU

Gedson Fernandes'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Gedson, 5 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)

