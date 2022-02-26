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Son dakika: Beşiktaş yükselişe devam ediyor! Sivasspor deplasmanından da 3 puan...

26.02.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakaya 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında sakatlıkları henüz geçmeyen 7 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Bu maçı alıp çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puan almanın hesaplarını yapıyordu. Karşılaşma 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle sona erdi.

Son dakika: Beşiktaş yükselişe devam ediyor! Sivasspor deplasmanından da 3 puan...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'in 27. haftasına 41 puanla 6. sırada giren Beşiktaş , Sivasspor deplasmanına çıktı. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor beraberliklerinin ardından Altay engelini aşan ve galibiyet hasretine nokta koyan Kara Kartal, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyordu. 13 puanla 12. basamakta bulunan Yiğidolar ise Siyah Beyazlılar karşısında zafere uzanarak Avrupa potasına yaklaşmak istiyordu. Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

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12' dakikada Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal son çizgiye inip ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Alex Teixeira yanındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Batshuayi ise şutunda topu ağlara gönderdi.

YATABARE SKORU EŞİTLEDİ

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Sivasspor'da Yatabare 26. dakikada bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan topu alan Faycal Fajr ceza sahasına ortaladı herkesi aşan top Uğur Çiftçi'ye geldi. Uğur Çiftçi'nin tekrardan ortaya çevirdiği topta Mustapha Yatabare kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

İLK YARININ SONUNDA BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

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Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş Ghezzal'ın golü ile yeniden öne geçti. Sol kanattan topu alan Umut Meraş içeriye doğru iyi ortaladı, ceza sahası içinde Rachid Ghezzal çok iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

BATSHUAYI'DEN BİR GOL DAHA!

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  1. dakikada Beşiktaş penaltıdan Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti.

FARK 1'E İNDİ

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Karşılaşmada bu sefer Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Faycal Fajr topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON DEPLASMANDA KAYIP

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Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi. Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig’de son olarak Konyaspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı. Kartal, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Malatya ve Demirspor karşılaşmalarını 1-1’lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep (1-0), Karagümrük (1-0), Antalya (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.

TEİXEİRA'YA ÖZEL UYARI

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Siyah-Beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Alex Teixeira, bugünkü karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekti.

REKABETTE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

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İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Siyah-Beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 üstünlük sağladı. İki takım arasında Sivas’ta yapılan 15 lig maçından 8’ini Beşiktaş, 4’ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Sivas’ta Siyah-Beyazlılar 16, Kırmızı-Beyazlılar ise 15 gol attı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor Rachid Ghezzal Michy Batshuayi son dakika haberi
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