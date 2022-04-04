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Son dakika: Beşiktaşlı Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme!

04.04.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ev sahibi ekibin golünü 56'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın sayısını 71'de Rosier kaydetmişti. Siyah - beyazlı sağ bek, maç sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı ve "Takım arkadaşına gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Son dakika: Beşiktaşlı Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme!
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken siyah - beyazlı ekibin golünü 71. dakikada Valentin Rosier attı. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ise 69. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın golünü kaydeden Valentin Rosier, maç sonunda olay yaratan bir harekete imza attı.

ABOUBAKAR'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

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Siyah - beyazlıların Fransız sağ beki, karşılaşmanın ardından Instagram hikayesinde eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı.

BATSHUAYI'YE GÖNDERME

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Rosier'in bu paylaşımı, maçın 69. dakikasında kullandığı penaltıyı direğe nişanlayan Michy Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.

25 yaşındaki oyuncunun daha sonra paylaşımını silmesi dikkati çekti.

İŞTE ROSIER'İN O PAYLAŞIMI

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier Vincent Aboubakar Michy Batshuayi
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