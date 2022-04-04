Son dakika: Beşiktaşlı Rosier'den takım arkadaşına olay gönderme!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken siyah - beyazlı ekibin golünü 71. dakikada Valentin Rosier attı. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ise 69. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın golünü kaydeden Valentin Rosier, maç sonunda olay yaratan bir harekete imza attı.
Siyah - beyazlıların Fransız sağ beki, karşılaşmanın ardından Instagram hikayesinde eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı.
Rosier'in bu paylaşımı, maçın 69. dakikasında kullandığı penaltıyı direğe nişanlayan Michy Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.
25 yaşındaki oyuncunun daha sonra paylaşımını silmesi dikkati çekti.
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