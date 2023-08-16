Son dakika: Beşiktaşlı yıldız Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi! Cezayirli futbolcu apar topar Fransa'ya gitti...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Karagümrük galibiyetiyle başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın ailesi için endişe verici bir haber geldi.

OĞLU İLE KAYINVALİDESİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Cezayirli futbolcunun oğlu ve kayınvalidesinin trafik kazası geçirdiği belirtildi. Kaza sonucu iki ismin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Ghezzal'ın da tedavi sürecini takip etmek üzere Fransa'ya gittiği aktarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitmiştir."

