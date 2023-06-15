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Son dakika: Bir sezon sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi Marcao için olay iddia...

15.06.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euroya Sevilla'ya satan sarı - kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı. Aslan, Victor Nelsson'un ayrılacağına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından adaylarını belirledi. İlk aday ise Sevilla'da şanssız bir sezon geçiren Marcao oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Bir sezon sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi Marcao için olay iddia...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Yönetim ve taraftarlar, yeni sezon için transfere gözünü dikti.

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

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Sarı - kırmızılılar, sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga ekibi Sevilla'ya göndermişti.

'TAKIMDAN AYRILACAK'

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İspanya ekibinde sakatlıklardan dolayı şanssız bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

El Nacional'in haberine göre Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, sportif direktör Monchi'ye Marcao ile yolların ayrılması yönünde rapor sundu.

'GALATASARAY'A DÖNEBİLİR'

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Haberin devamında Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceği ve bu durumun taraftarları mutlu edeceği kaydedildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla 11 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 719 dakika süre alabilmişti.


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