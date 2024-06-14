SON DAKİKA: Borussia Dortmund resmen açıkladı! Yeni teknik direktör Nuri Şahin

Alman devi Borussia Dortmund yaptığı açıklamayla teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu.

"BENİM İÇİN ONUR"

İmza sonrası konuşan Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise yaptığı açıklamada "Nuri Şahin gibi genç neslin bir temsilcisine teknik direktörlük görevini devredebildiğimiz için çok mutluyuz. Kendisini son birkaç yıldır antrenörlük kariyerine hazırladı ve yeni görevini büyük bir özveriyle yerine getirecek ve takımımızı geliştirmeye devam edecektir. Eski takım arkadaşları olarak, güven ve hırs ruhu içinde birlikte çalışacağız. Nuri hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA'sını iyi biliyor. Nuri'nin bizim için doğru teknik direktör olduğuna inanıyoruz." dedi.

"NURİ'YE GÜVENİMİZ TAM"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl: "Nuri Şahin geçen sezon takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesine yardımcı oldu. Oyuncu ve yardımcı antrenör olarak edindiği deneyimlerden BVB'nin nasıl çalıştığını ve özellikle de başarının nasıl geldiğini biliyor. Doğal otoritesi ve uzmanlığı sayesinde takımımıza çok iyi erişebiliyor ve birlikte ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyor. Nuri'ye güvenimiz ve desteğimiz tam!"

OYUNCULUKTAN, TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Futbolculuk kariyerinde Dortmund forması giyen Nuri Şahin, sırasıyla yardımcı antrenör ve teknik direktörlüğe kadar yükselmeyi başardı. Henüz 35 yaşında olan Nuri Şahin'in bu başarısı Avrupa basınında da yankı uyandırdı.





