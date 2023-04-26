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Son dakika: Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı! 'Önümüzdeki günlerde...'

26.04.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak fırsat tepmişti. Gelecek hafta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve galibiyet alarak morallenmek isteyen sarı - lacivertlilerde sezonun en golcü ismi olan Enner Valencia için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı! 'Önümüzdeki günlerde...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk etmişti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı - lacivertliler, puan farkını eritme şansını geri çevirmişti.

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Ligin 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertliler, rakibini mağlup ederek Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi puan farkını düşürmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia için ise Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Sarı - lacivertli takım ile görüşmelerinin devam ettiği belirtilen Valencia ile Internacional'in ilgilendiği kaydedildi.

KULÜP YETKİLİSİ AÇIKLADI

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Globo'nun haberinde Internacional kulübünün bir yetkilisinin Enner Valencia'yı temmuz ayında takıma kazandıracaklarını ve yıldız golcüyü Libertadores'te kullanmak istediklerini dile getirdiği yazıldı.

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Bu sezon Fenerbahçe ile 41 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 31 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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