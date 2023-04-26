Son dakika: Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı! 'Önümüzdeki günlerde...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk etmişti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı - lacivertliler, puan farkını eritme şansını geri çevirmişti.

Ligin 32. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertliler, rakibini mağlup ederek Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi puan farkını düşürmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia için ise Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı - lacivertli takım ile görüşmelerinin devam ettiği belirtilen Valencia ile Internacional'in ilgilendiği kaydedildi.

KULÜP YETKİLİSİ AÇIKLADI

Globo'nun haberinde Internacional kulübünün bir yetkilisinin Enner Valencia'yı temmuz ayında takıma kazandıracaklarını ve yıldız golcüyü Libertadores'te kullanmak istediklerini dile getirdiği yazıldı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 41 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 31 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

