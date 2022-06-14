Son dakika: Brezilya basını transferi duyurdu! 'Galatasaray Pato ile ön sözleşme imzalayabilir'

Galatasaray'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Sarı-Kırmızılılar'da ikinci kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek dönemi gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından resmen başladı.

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER...

Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından en merak edilen konuların başında teknik direktör ve kadroya yapılacak takviyeler gelirken, Sarı Kırmızılı ekip için transfer iddiaları da dinmiyor.

BREZİLYA BASINI DUYURDU!

Gerek yurt içi gerekse yurt dışından Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilirken, Brezilya basınından da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Galatasaray daha önce Milan, Chelsea, Villarreal, Corinthians gibi dev kulüplerde top koşturan ve son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de top koşturan Brezilyalı yıldız Alexandre Pato ile ilgileniyor.

'GALATASARAY ÖN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR!'

Haberde Alexandre Pato'nun sözleşmesinin Aralık ayında sona ereceği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncu ile ön sözleşme yapabileceği, oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katan Orlando City'nin bu sezon çıktığı 14 maçta 3 gol 3 asist kaydeden Pato'nun performansından memnun olduğunun ve kulübe şu ana kadar direkt olarak ulaşmış bir teklifin bulunmadığının da altı çizildi.

Öte yandan yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonlarda Sarı-Kırmızılı ekip ile sıklıkla anılırken Pato, dünyanın en önemli yıldız adayları arasında gösterilse de beklenilen sıçramayı bir türlü yapamamıştı.

En yüksek piyasa değeri 35 milyon Euro'ya kadar ulaşan 32 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 1.50 milyon Euro.

