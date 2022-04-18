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Son dakika: Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi!

18.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolundan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, antrenmana gitmek isterken lüks aracıyla gittiği yolda kaza geçirdi.

Son dakika: Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi!
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

MADDİ HASAR VAR, YARALANAN YOK

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İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

ANTRENMANA KATILMASI BEKLENİYOR

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Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League Manchester United
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