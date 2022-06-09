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Son dakika: Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır! Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan flaş itiraf

09.06.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan Roberto Mancini ile görüştüklerini ve ilk görüşmenin olumlu geçtiğini dile getirdi. Hamamcıoğlu, aynı zamanda seçim sonrasındaki kısa süreçte yapılacak ödemelerle alakalı kaynaklarının hazır olduğunu da yineledi. Mancini'nin açıklanmasının ardından Fatih Terim ve onu sevenleri büyük şok yaşadı. İki başkan adayının da listesinde olmadığı kesinleşen Fatih Terim'in dinleneceği öğrenildi.

Son dakika: Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır! Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan flaş itiraf

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkan aday Eşref Hamamcıoğlu'ndan ortalığı tozu dumana katacak cinsten açıklamalar geldi. Teknik direktör konusuna açıklık getiren Hamamcıoğlu görüştüğü ismi de açıkladı.

"HAYAL SATMIYORUZ, SİZLERE BÖYLE BİR ŞEY PAZARLAMAYA GELMEDİK"

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Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın her konuda yönetilebilir duruma gelmesi şart. Bunu yapmak için bizim kadrolarımız müsaittir. Kudretimiz, tecrübemiz ve bağlantılarımız vardır. En büyük güvencemiz siz değerli Galatasaraylılarsınız. Elbette çıktığımız yol çok uzun, engebeli, inişli, çıkışlı. Ancak bizim rotamız belli, varmak istediğimiz yer çok net. Eğer güçlü bir genel kurul iradesiyle seçilen güçlü bir yönetim olursak kimse önümüzde duramaz. Ancak, 'Bir senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız' diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz, sizlere böyle bir şey pazarlamaya gelmedik." dedi.

"MANCINI İLE TEMAS KURMAMIZ ZOR DEĞİL"

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Roberto Mancini ile ilgili konuşan Hamamcıoğlu, "Mancini daha önce Türkiye'de çalıştı. Burada bağlantıları var. Bizim Mancini ile temas kurmamız çok zor değil, bir temas da kuruldu. 'Düşünür müsün?' diye sorduk, 'Yarım bıraktığım bir iş var gelmek isterim' gibi bir motivasyonu var. Ama bunlar ön görüşmeler." dedi.

MANCİNİ İLE BULUŞTU

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Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Necati Ateş ile yardımcılığını yaparak yardımcı antrenör kariyerine başlayan Selçuk İnan bu kez eski hocası Roberto Mancini'den eğitim aldı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve ekibinden eğitim alan Selçuk İnan hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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