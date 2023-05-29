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Son dakika: Bu kez teknik direktör takası! Brezilya'ya Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ise...

29.05.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor. Antalyaspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbiye taşıyacak olan sarı - lacivertlilerin gelecek sezonu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Bu kez teknik direktör takası! Brezilya'ya Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ise...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 mağlup etmiş ve finale yükselmişti. Spor Toto Süper Lig'in de 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında kaybetmesini bekleyecek olan sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR'

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Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başında yer alan ve Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Tite'nin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

UOL Esporte'nin haberine göre deneyimli çalıştırıcı sarı-lacivertli ekiple masaya oturdu ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

ÜÇ KULÜP DAHA...

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Tite'nin görüştüğü kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Al Hilal, Olympiakos ve bir Japon kulübünün yer aldığı kaydedildi.

'JESUS, BREZİLYA'YA'

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Sarı - lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Jesus'un ise Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la da görüşmelerin devam ettiği ancak henüz bir sonuca varılmadığı belirtildi.

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