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SON DAKİKA: Bu maçta her şey var! Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı, Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2025 21:16
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Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 13. dakikasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 89. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Rizespor'da Olawoyin ve Ghezzal kırmızı kart görürken mücadeleyi 9 kişi tamamladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bu maçta her şey var! Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı, Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip karşılaşmanın henüz 13. dakikasında rakibi karşısında 2 farklı üstünlüğü yakalarken karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

ALİ SOWE'DEN 13 DAKİKADA 2 GOL

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Karşılaşmanın 7. dakikasında Akintola’nın sol taraftan pasında Ali Sowe’un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştururken aynı isim 13. dakikada tekrar sahneye çıktı. Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe’un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can’ın solundan ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye yükseldi.

PENALTI VE KIRMIZI KART

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İlk yarının 45+5. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin’in ceza sahası içinde Skriniar’ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin’i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık’ın sol tarafından ağlara gönderdi ve farkı 1'e düşürdü.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Maçın 42. dakikasında Szymanski’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta yeni transfer Skriniar’ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI

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Karşılaşmanın son bölümüne girilirken oyundan alınan Ghezzal oyundan çıkarken zaman geçirdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

DZEKO'DAN DUBLE

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Karşılaşmanın 78. dakikasında Dzeko ceza sahası içinde dönen topu tamamladı ve skora dengeyi getirdi.

GALİBİYET GOLÜ EN-NESYRI'DEN

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Karşılaşmada dakikalar 89'u gösterirken En Nesyri takımını 3-2 öne geçirdi ve 3 puanı getirdi.

TALISCA 61'DE GİRDİ

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Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk kez forma giydi. Carlos, Göztepe müsabakasında sonradan oyuna girerken, Skriniar ilk kez görev aldı. İki stoper, Karadeniz ekibine karşı 11’de sahaya çıktı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Anderson Talisca da yedek kulübesinde başlarken 61. dakikada oyuna dahil oldu.

JOSE MOURİNHO CEZASINI TAMAMLADI

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Göztepe maçında kart cezası nedeniyle saha kenarında olamayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho, bugün takımının başında maça çıktı.

Günün Maçları

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 2
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

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Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe
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