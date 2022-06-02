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Son dakika: Bu olay uzun yıllar unutulmaz! Bandırmaspor-İstanbulspor maçında ilginç anlar...

02.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek 3. takım için Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısının uzatmalarında çok ilginç olaylar yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, 6 dakikada 2 kez VAR'a giderek önce Bandırmaspor sonra da İstanbulspor lehine penaltı kararı verdi.

Son dakika: Bu olay uzun yıllar unutulmaz! Bandırmaspor-İstanbulspor maçında ilginç anlar...

Son dakika haberleri... Profesyonel liglerdeki son maç bugün oynandı. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yarı finalde Eyüpspor’u saf dışı bırakan Ban Ban ile Erzurumspor’u eleyerek finale çıkan Boğalar’ın kapışması, Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig ’e yükselen 3. takımı belirledi. Müsabaka Kocaeli Stadı’nda oynandı.

İLK YARININ SONUNDA ÇOK İLGİNÇ OLAYLAR

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Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Bandırmaspor sağ kanattan ceza alanı içine orta yaptı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu. Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve fileleri sarstı. 45+3'te gelen bu golden sonra skor 1-1 oldu.

TAM İLK YARI BİTTİ DERKEN...

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Bu olaydan 6 dakika sonra Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti. Meler, pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi. İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolladı ve ilk yarının sonunda skor 2-1 oldu.

(Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.)

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