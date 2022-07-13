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Son dakika: Bu transfer sezonun kaderini değiştirir! Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

13.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini reddederek sürpriz bir şekilde takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yeni adresi hala belli olmuş değil. Takımların kamplara başlamasının ardından kadrolar yavaş yavaş netleşirken Nwakaeme'nin hala boşta olması eksi yazıyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın ciddi ciddi ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncu için her an transfer gerçekleşebilir.

Son dakika: Bu transfer sezonun kaderini değiştirir! Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia daha geldi... Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışından taliplerinin olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı ileri sürüldü. Bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme yapılacağı belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...

EĞER KEREM AKTÜRKOĞLU SATILIRSA...

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Trabzonspor'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay Bordo-Mavililer'le yollarını ayırmış, Karadeniz ekibi de Trezeguet'yi Nwakaeme'nin yerine transfer etmişti. Galatasaraylı yetkililerin Okan Buruk'la görüştükten sonra Nwakaeme, konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Buruk'un da Nwakaeme ismine soğuk bakmadığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun satılması halinde ligi bilen bir oyuncu olduğu için transferine onay verebileceği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde netleşecek.


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Trabzonspor galatasaray nwakaeme son dakika haberleri
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