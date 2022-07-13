Son dakika: Bu transfer sezonun kaderini değiştirir! Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia daha geldi... Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışından taliplerinin olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı ileri sürüldü. Bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme yapılacağı belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...

EĞER KEREM AKTÜRKOĞLU SATILIRSA...

Trabzonspor'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay Bordo-Mavililer'le yollarını ayırmış, Karadeniz ekibi de Trezeguet'yi Nwakaeme'nin yerine transfer etmişti. Galatasaraylı yetkililerin Okan Buruk'la görüştükten sonra Nwakaeme, konusunda harekete geçmesi bekleniyor. Buruk'un da Nwakaeme ismine soğuk bakmadığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun satılması halinde ligi bilen bir oyuncu olduğu için transferine onay verebileceği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde netleşecek.



