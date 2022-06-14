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  4. Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak! "Ne yaptın Kral?"

Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak! "Ne yaptın Kral?"

14.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İki sezon boyunca formasını giydiği Lille ile bir kez Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Kral lakaplı santrfor Burak Yılmaz'ın geleceği merak ediliyordu. Lille'e veda eden Yılmaz, Avrupa'da kalmak istediğini dile getirirken gündeme gelen iddia şaşırttı. Hollanda basını, A Milli Takım'a veda eden 37 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Eredivisie olacağını yazdı ve Burak Yılmaz'ın gideceği takımı da açıkladı.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak! "Ne yaptın Kral?"
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: Türkiye'de dört büyük kulüpte de top koşturan, son olarak Beşiktaş'tan 2019/20 sezonunun sonunda Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı belli oluyor. Her fırsatta Avrupa'da kalmak istediğini dile getiren başarılı futbolcu için Hollanda basınından flaş bir iddia geldi.

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İki sezondur Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen ve ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayarak kulüp tarihine geçen Burak Yılmaz'ın transfer olacağı kulüp merakla bekleniyordu.

SÜRPRİZ TALİP

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Lille'e veda eden golcü oyuncuya Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.

IŞITAN GÜN DETAYI

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Voetball International'ın haberine göre; Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi.

İDDİALI BİR KADRO

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir konumda bulunmanın peşinde olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol - 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Öte yandan Burak Yılmaz için çıkan Fortuna Sittard iddialarını sosyal medyada gören futbolseverler, "Ne yaptın Kral?", "Daha iyi bir takıma git" tarzı yorumlarda bulundular.

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