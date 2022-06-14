Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak! "Ne yaptın Kral?"

Son dakika haberleri: Türkiye'de dört büyük kulüpte de top koşturan, son olarak Beşiktaş'tan 2019/20 sezonunun sonunda Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı belli oluyor. Her fırsatta Avrupa'da kalmak istediğini dile getiren başarılı futbolcu için Hollanda basınından flaş bir iddia geldi.

İki sezondur Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen ve ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayarak kulüp tarihine geçen Burak Yılmaz'ın transfer olacağı kulüp merakla bekleniyordu.

SÜRPRİZ TALİP

Lille'e veda eden golcü oyuncuya Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.

IŞITAN GÜN DETAYI

Voetball International'ın haberine göre; Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi.

İDDİALI BİR KADRO

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir konumda bulunmanın peşinde olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol - 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Öte yandan Burak Yılmaz için çıkan Fortuna Sittard iddialarını sosyal medyada gören futbolseverler, "Ne yaptın Kral?", "Daha iyi bir takıma git" tarzı yorumlarda bulundular.

