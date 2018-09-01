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Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, sakatlıkları sebebiyle saat 21.45'te oynanacak Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, sakatlıkları sebebiyle saat 21.45'te oynanacak Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

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