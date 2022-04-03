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Son dakika: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ezeli rakibe transfer oluyor! Maaşları bile belli...

03.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş, gelecek sezon bombaları bir bir patlatmak için harekete geçti. Siyah - beyazlı yönetim; yaz transfer sezonunda bir orta saha ve bir santrfor transferine kesin gözüyle bakarken, flaş bir hamle yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan ile görüşme sağlayan Beşiktaş, forvete de Burak Yılmaz'ı düşünüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ezeli rakibe transfer oluyor! Maaşları bile belli...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri... Beşiktaş; bu sezon Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinden çok uzakta kalmış ve yeni sezonun planlamasına geçmişti. Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş'ta gündeme iki flaş transfer geldi. Orta saha mevkiine Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı düşünen Beşiktaş, santrfor pozisyonu için ise Burak Yılmaz düşünülüyor.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek Burak Yılmaz'ı Galatasaray'ın da istediği iddia edilmişti. Beşiktaş kongre üyesi olan ve futbol hayatının son yıllarında olan Burak Yılmaz, önündeki yılları Beşiktaş'ta değerlendirmek için Galatasaray'ın teklifini reddetti.

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OZAN TUFAN KADRO DIŞI KALMIŞTI

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Dünya yıldızı Mesut Özil’in Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınacağını öğrendikten sonra Almanca bağırarak tepki göstermesi, Ozan’ın da İsmail Kartal’a yeterince süre alamadığı için isyan etmesi sonrası iki futbolcu için kadro dışı kararı verilmişti. Bu olayın ardından tecrübeli futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe ile bağlarını tamamen kopardı.

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MAAŞLARI BELLİ OLDU!

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Yapılan anlaşmada Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor. Ozan Tufan'a ise 17 milyon lira civarında senelik ücret öneren siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun menajerini ikna etmeye çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş için ter dökecek.

(Haberler.com)


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