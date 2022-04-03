Son dakika: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ezeli rakibe transfer oluyor! Maaşları bile belli...

Son dakika haberleri... Beşiktaş; bu sezon Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinden çok uzakta kalmış ve yeni sezonun planlamasına geçmişti. Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş'ta gündeme iki flaş transfer geldi. Orta saha mevkiine Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı düşünen Beşiktaş, santrfor pozisyonu için ise Burak Yılmaz düşünülüyor.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Burak Yılmaz'ı Galatasaray'ın da istediği iddia edilmişti. Beşiktaş kongre üyesi olan ve futbol hayatının son yıllarında olan Burak Yılmaz, önündeki yılları Beşiktaş'ta değerlendirmek için Galatasaray'ın teklifini reddetti.

OZAN TUFAN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Dünya yıldızı Mesut Özil’in Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınacağını öğrendikten sonra Almanca bağırarak tepki göstermesi, Ozan’ın da İsmail Kartal’a yeterince süre alamadığı için isyan etmesi sonrası iki futbolcu için kadro dışı kararı verilmişti. Bu olayın ardından tecrübeli futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe ile bağlarını tamamen kopardı.

MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Yapılan anlaşmada Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor. Ozan Tufan'a ise 17 milyon lira civarında senelik ücret öneren siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun menajerini ikna etmeye çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş için ter dökecek.

(Haberler.com)



