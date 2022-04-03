Son dakika: Fatih Terim ve Okan Buruk Galatasaray'a geliyor! İkisi aynı anda...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm gözler başkanlık seçime çevrildi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından adaylar yavaş yavaş netleşiyor. Yapılacak seçimde Fatih Terim'in aday olup olmayacağı ise ilk günden beri sıcaklığını koruyan konular arasında...

FATİH TERİM VE OKAN BURUK...

Spor spikeri Ertem Şener, TV 100'de yaptığı açıklamada, “Galatasaray'da Fatih Terim, Sportif A.Ş’nin başına geçecek. Okan Buruk da sahada olacak.” dedi. Bu iddia dün gece saatlerinde sosyal medyayı karıştırdı. Fatih Terim'i seven taraftarlar, tecrübeli hocanın Galatasaray'a geri dönme ihtimalinden sonra bir hayli heyecanlandı...



