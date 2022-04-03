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Son dakika: Fatih Terim ve Okan Buruk Galatasaray'a geliyor! İkisi aynı anda...

03.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da dün oynanan Kayserispor maçından sonra moraller yerine geldi. Fenerbahçe maçı öncesi güzel bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi öncesi birçok ismin ortaya atılmasının ardından Fatih Terim sesleri de yükselmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak geri döneceği konuşulurken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fatih Terim ve Okan Buruk Galatasaray'a geliyor! İkisi aynı anda...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm gözler başkanlık seçime çevrildi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından adaylar yavaş yavaş netleşiyor. Yapılacak seçimde Fatih Terim'in aday olup olmayacağı ise ilk günden beri sıcaklığını koruyan konular arasında...

FATİH TERİM VE OKAN BURUK...

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Spor spikeri Ertem Şener, TV 100'de yaptığı açıklamada, “Galatasaray'da Fatih Terim, Sportif A.Ş’nin başına geçecek. Okan Buruk da sahada olacak.” dedi. Bu iddia dün gece saatlerinde sosyal medyayı karıştırdı. Fatih Terim'i seven taraftarlar, tecrübeli hocanın Galatasaray'a geri dönme ihtimalinden sonra bir hayli heyecanlandı...


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