EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 13 Ekim; peki kimler başvurabilecek? İşte detaylar

Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 13 Ekim; peki kimler başvurabilecek? İşte detaylar

08.10.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular 13 Ekim gün sonuna dek sürecek. Burs ve krediye kimlerin başvurabileceği ve başvuruda dikkat edilmesi gerekenler belli oldu.

Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 13 Ekim; peki kimler başvurabilecek? İşte detaylar

Son dakika haberi: Burs ve kredi başvurusu için bekleyen öğrencilerin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyadan "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı" açıklamasında bulundu. Bakan Bak'ın açıklamasına göre başvurular e-Devlet üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

thumbs_b_c_d47f06a9086429a76d5f84dfb3ed5b1f

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 13 EKİM

13 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

GZWV2RMWEAA_OjX

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor.

Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
burs kredi
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.