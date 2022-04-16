Son dakika: Bursaspor'da teknik direktör sahaya girdi, ortalık karıştı!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ederken, Bursaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği maçta flaş bir olay yaşandı. Yeşil - beyazlı takımın çalıştırıcısı Mustafa Er, maçın son anlarında saha içine girdi. O anlar karşılaşmaya damga vurdu.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bursaspor, 7. dakikada Namık Alaskarov’un golüyle 1-0 öne geçti.

İstanbulspor, 31. dakikada Roka'nın kullandığı penaltıdan yararlanamasa da 34. dakikada Ferhat'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İstanbul temsilcisi, 68'de Ethemi ve 90+5'te Topalli'nin golleriyle galibiyete uzandı.

BURSASPOR'UN PENALTI BEKLENTİSİ

Bursaspor, İstanbulspor kalecisi Alperen'in Joao Pedro'ya yaptığı müdahale sonrasında penaltı itirazlarında bulundu ve hakeme uzun süre tepki gösterdi.

GERGİN ANLAR

Hakem Burak Pakkan'ın kararını değiştirmemesinin ardından sahada gergin anlar yaşandı.

TEKNİK DİREKTÖR SAHAYA GİRDİ, SON ANDA TUTTULAR

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, hakemin devam kararının ardından adeta çılgına döndü ve hakemin üzerine yürümek istedi. Teknik ekip ve futbolcular araya girerek Mustafa Er'i engelledi ancak genç çalıştırıcı, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Kırmızı kart sonrasında sahaya giren Mustafa Er'e bir kez daha yedek kulübesi engel oldu ve 42 yaşındaki teknik direktör saha dışına götürüldü.

BURSASPOR'DAN TEPKİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçında yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Her şeyin farkındayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Siz yazmışsınız senaryoyu 3.5 milyonluk şehri sahipsiz sananlara karşı karar ver; Bursa burada mısın? Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

