SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika | Büyük skandal! Kadın hakeme kafa attı, kulüpten kovuldu...

Son dakika | Büyük skandal! Kadın hakeme kafa attı, kulüpten kovuldu...

12.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan peş peşe ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Brezilya'da oynanan bir futbol müsabakasında teknik direktörün yardımcı hakeme kafa atması ortalığı karıştırdı. Rafael Soriano isimli çalıştırıcı, bu hareketi sonrasında kırmızı kart gördü.

Son dakika | Büyük skandal! Kadın hakeme kafa attı, kulüpten kovuldu...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor! Brezilya'daki bir futbol maçında yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir takımın teknik direktörü, devre arasında maçta görev yapan yardımcı hakeme kafa atınca ortalık bir anda karıştı.

KADIN HAKEME KAFA ATTI

Screenshot_14

Brezilya'da alt ligde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki karşılaşmada büyük bir skandal meydana geldi. Desportiva ES Teknik Direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

KORNERİ KULLANDIRMADI DİYE...

Screenshot_11

Rafael Soriano, takımının kazandığı korner sonrasında atışı kullandırmadan devreyi sonlandıran hakem Arthur Gomes Rabelo'ya çok sinirlendi. Konuk ekibin çalıştırıcısı, saha içinde yaşadığı tartışma sonucunda kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Netto, aldığı darbe sonrasında burnunu tuttu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Screenshot_16

Bu hareket sonrasında Soriano, maçın hakeminden kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

YALAN SÖYLÜYOR

Screenshot_13

Müsabaka sonrasında olayla ilgili konuşan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidebiliriz. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.

KULÜPTEN KOVULDU

Tüm bu yaşananların ardından kulüp, sosyal medyada yayınladığı açıklama ile teknik direktörü görevden aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Desportiva, kamuoyuna, özellikle kadınlara yönelik olmak üzere fiziksel, sözlü, ahlaki veya duygusal her türlü şiddeti reddettiğini bildirir" denildi.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Sosyal medyada olayı gören futbolseverler, teknik direktöre "Sen insan mısın?" şeklinde tepki gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdıRonaldo, otizmli çocuğa saldırdı
Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurduBu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu
Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdiKonyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

Sezon başında geldikleri Galatasaray'dan gidiyorlar!

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.