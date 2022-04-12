Son dakika | Büyük skandal! Kadın hakeme kafa attı, kulüpten kovuldu...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor! Brezilya'daki bir futbol maçında yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir takımın teknik direktörü, devre arasında maçta görev yapan yardımcı hakeme kafa atınca ortalık bir anda karıştı.

KADIN HAKEME KAFA ATTI

Brezilya'da alt ligde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki karşılaşmada büyük bir skandal meydana geldi. Desportiva ES Teknik Direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

KORNERİ KULLANDIRMADI DİYE...

Rafael Soriano, takımının kazandığı korner sonrasında atışı kullandırmadan devreyi sonlandıran hakem Arthur Gomes Rabelo'ya çok sinirlendi. Konuk ekibin çalıştırıcısı, saha içinde yaşadığı tartışma sonucunda kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Netto, aldığı darbe sonrasında burnunu tuttu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu hareket sonrasında Soriano, maçın hakeminden kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

YALAN SÖYLÜYOR

Müsabaka sonrasında olayla ilgili konuşan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidebiliriz. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.

KULÜPTEN KOVULDU

Tüm bu yaşananların ardından kulüp, sosyal medyada yayınladığı açıklama ile teknik direktörü görevden aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Desportiva, kamuoyuna, özellikle kadınlara yönelik olmak üzere fiziksel, sözlü, ahlaki veya duygusal her türlü şiddeti reddettiğini bildirir" denildi.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Sosyal medyada olayı gören futbolseverler, teknik direktöre "Sen insan mısın?" şeklinde tepki gösterdi.



