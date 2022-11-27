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Son dakika: Büyük sürprizin kıyısından dönüldü! Almanya, son dakikalarda umutlarını son maça taşıdı...

27.11.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! E Grubu'nun ikinci maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Dünyadaki futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın bir süre 1-0 üstün götürdüğü maçta Almanya, son dakikalarda bulduğu golle eşitliği sağladı ve Dünya Kupası'nda devam etme umutlarını son maça taşıdı. Panzerler, kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecekti. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Büyük sürprizin kıyısından dönüldü! Almanya, son dakikalarda umutlarını son maça taşıdı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. E Grubu'nun ikinci maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Mücadele ve temponun yüksek olduğu maçta kazanan çıkmadı. Büyük bir sürprizin ise kıyısından dönüldü.

Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Matadorlar'ın golünü 62. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Almanya'nın sayısı ise 83. dakikada Niclas Füllkrug'dan geldi.

Bu skorun ardından ilk maçını kazanan İspanya, E Grubu'nda puanını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İlk maçında Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya ise turnuvada ilk kez puanla tanışarak son sırada yer aldı.

Grubun son maçında İspanya, Japonya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak. Almanya, karşılaşmada puan kaybı yaşaması halinde Dünya Kupası'na veda edecek. Kazanması durumunda ise diğer maçların sonucuna bakılacak.

ALMANYA ÜST ÜSTE 2. VEDANIN KIYISINDAN DÖNDÜ

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Son olarak 2018'de düzenlenen turnuvada da gruptan çıkamayan Panzerler, 2022'de de aynı senaryoyu yaşamanın kıyısından döndü. İspanya'nın 62. dakikada bulduğu gol sonrasında 83'te eşitliği yakalayan Almanya, Dünya Kupası'nda devam etme umutlarını son maça taşıdı.

RÜDİGER ATTI, VAR İPTAL ETTİ

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Karşılaşmanın 39. dakikasında sağ kanattan gelişen Almanya atağında İspanya ceza sahası içine yapılan ortaya iyi yükselen Rüdiger, topu ağlarla buluşturdu. Skordan sonra yapılan incelemenin ardından VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

ALVARO MORATA, ALMANYA'YI ZOR DURUMA SOKTU

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Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan organize şekilde gelişen İspanya atağında Jordi Alba'nın yerden yaptığı ortaya tek vuruş yapan Morata, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ALMANYA'NIN UMUT IŞIĞI: FÜLLKRUG

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Almanya için 'yolun sonu' denilen anlarda sahneye Niclas Füllkrug çıktı. 83. dakikada İspanya kalesine etkili gelen Almanya'da Niclas Füllkrug, ceza sahası içinde topla buluştu ve çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı.

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