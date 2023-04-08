Son dakika: Büyük ters köşe! Herkes Sergen Yalçın'ı beklerken, sürpriz ismi Rus basını duyurdu! Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı grafiği bu sezon sergilemekte güçlük çeken ve üst üste gelen başarısız sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa ettiği Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ağaoğlu sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, Orhan Ak'ın teknik direktör olarak devam etmesi yönünde karar almıştı.
Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak yarı final şansını yitiren bordo - mavililerde Ak dönemi de kısa sürdü. Yoluna tecrübeli bir teknik adamla devam etmek isteyen Trabzonspor'da ise gündeme Sergen Yalçın gelmişti.
Daha önce Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme sağlayan bordo - mavili yönetim, henüz olumlu bir sonuç alamamıştı.
Yalçın dışında alternatifleri bulunan Trabzonspor için Rus basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Spor Express'in haberine göre bordo - mavililer, gündemine Stanislav Cherchesov'u aldı.
Trabzonspor'un 59 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme yaptığı ancak herhangi bir sonuca varılmadığı kaydedildi. Cherchesov'un ise konuyla ilgili henüz yorum yapmak istemediği belirtildi.
Daha önce 2016 - 2021 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında görev yapan Cherchesov, 2021'den bu yana Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u çalıştırıyor.