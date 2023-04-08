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  4. Son dakika: Büyük ters köşe! Herkes Sergen Yalçın'ı beklerken, sürpriz ismi Rus basını duyurdu! Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

Son dakika: Büyük ters köşe! Herkes Sergen Yalçın'ı beklerken, sürpriz ismi Rus basını duyurdu! Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

08.04.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon hem Avrupa'dan hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını yitiren Trabzonspor, zirve yarışından ise çok uzakta kaldı. Önce başkan Ahmet Ağaoğlu sonra ise teknik direktör Abdullah Avcı istifa ederek görevlerinden ayrıldı. Ağaoğlu'nın ardından başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, Orhan Ak'ın da ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Rus basını flaş bir iddia ortaya attı...

Son dakika: Büyük ters köşe! Herkes Sergen Yalçın'ı beklerken, sürpriz ismi Rus basını duyurdu! Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı grafiği bu sezon sergilemekte güçlük çeken ve üst üste gelen başarısız sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa ettiği Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ağaoğlu sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, Orhan Ak'ın teknik direktör olarak devam etmesi yönünde karar almıştı.

GÜNDEME SERGEN YALÇIN GELMİŞTİ

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Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak yarı final şansını yitiren bordo - mavililerde Ak dönemi de kısa sürdü. Yoluna tecrübeli bir teknik adamla devam etmek isteyen Trabzonspor'da ise gündeme Sergen Yalçın gelmişti.

HENÜZ SONUÇ ÇIKMADI

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Daha önce Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme sağlayan bordo - mavili yönetim, henüz olumlu bir sonuç alamamıştı.

FLAŞ İDDİA: CHERCHESOV

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Yalçın dışında alternatifleri bulunan Trabzonspor için Rus basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Spor Express'in haberine göre bordo - mavililer, gündemine Stanislav Cherchesov'u aldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Trabzonspor'un 59 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme yaptığı ancak herhangi bir sonuca varılmadığı kaydedildi. Cherchesov'un ise konuyla ilgili henüz yorum yapmak istemediği belirtildi.

Daha önce 2016 - 2021 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında görev yapan Cherchesov, 2021'den bu yana Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u çalıştırıyor.

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