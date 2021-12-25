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SON DAKİKA | Caner Erkin transferinde son durum! Trabzonspor'a 'evet' dedi, bonservis...

25.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caner Erkin'le ilgili son dakika transfer haberi geldi... Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in transferi için düğmeye bastı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavili ekibin Karagümrük'le bonservis pazarlığında olduğu belirtildi. İşte Caner Erkin'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Caner Erkin transferinde son durum! Trabzonspor'a 'evet' dedi, bonservis...
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son Dakika: Caner Erdin Trabzonspor'a transfer oluyor. Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli sol bek için bordo-mavili yönetim İstanbul ekibinin kapısını çaldı. İki taraf Caner Ertkin transferi için masaya otururken, ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Karagümrük formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta, 1 gol 2 asistlik performansa imza atan 33 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a 'evet' dediği belirtiliyor. İşte İşte Caner Erkin'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Hürriyet Gazetesinde yer alan iddiaya göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin için İstanbul ekibiyle ilk teması kurdu ve transfer görüşmeleri başladı.

CANER ERKİN İÇİN KARAGÜMRÜK'ÜN BONSERVİS TALEBİ

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu transfere onay verdiği ifade edilirken Caner Erkin'in bonservis bedeli ödenerek Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.

CANER ERKİN TRABZONSPOR'A 'EVET' DEDİ

Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalarını terleten Caner Erkin de bu transfere sıcak bakıyor. Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ta birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo mavili ekibe gitmek istediğini ifade etti.

caner erkın

CANER'DEN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK HAREKET

Öte yandan Trabzonspor'a transfer olması beklenen tecrübeli futbolcunun Caner Erkin, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yaptığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından sildiği görüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nde forma giydiği dönemde, "Fenerbahçe Yıkılmaz. Haklıydık Kazandık" şeklinde yaptığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.


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Trabzonspor Caner Erkin
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