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Son dakika: Caner Erkin yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Taraftarlar durumu çoktan kabullendi bile...

20.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. 7-0'lık skora rağmen sınıfta kalan Patrick van Aanholt'un kredisi tamamiyle bitti. Yabancı sınırı nedeniyle ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu yerine Caner Erkin gündeme geldi. Bu sezon oynadığı 9 maçta 6 asist yapan tecrübeli ismin devre arasında Galatasaray'a geleceği iddia edildi.

Son dakika: Caner Erkin yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Taraftarlar durumu çoktan kabullendi bile...
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden Galatasaray'da gündem Patrick van Aanholt'un performansı oldu. Güçsüz rakipleri karşısında sahada adeta yokları oynayan Patrick van Aanholt'un bileti kesildi.

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Kazandığı parayla takımda en çok maaş alan oyunculardan biri olan Patrick van Aanholt'un kredisi tamamiyle bitti. Okan Buruk'un sildiği oyuncu devre arasında takımdan ayrılacak. Yabancı sınırı nedeniyle de problem olan Patrick van Aanholt'un yerine Caner Erkin düşünülüyor.

"CANER ERKİN GELİYOR"

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Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Caner Erkin için devre arasında sözleşme yapılabilecek. Fakat Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 400 bin Euro gibi bir bedel ödeyip devre arasında tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Caner Erkin'in de bu teklife sıcak baktığı bilinirken taraftarlar sosyal medyada ''Caner Erkin asist kralı olmak için geliyor" şeklinde yorumlar yaptı.


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