Son dakika: Canlı yayında açıkladı! "Seneye Galatasaray'da yok..."

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı - kırmızılılar; Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle rakibini yıkarken, bir futbolcu için ortaya flaş bir iddia atıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikten sonra mutlak galibiyet parolasıyla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısına çıktı.

KADRO TERCİHİ ÇOK KONUŞULDU

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan sarı - kırmızılılarda Domenec Torrent'in kadro tercihi çok konuşulmuştu.

ERICK PULGAR, İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplamda 164 dakika süre alan Erick Pulgar'ın Yeni Malatyaspor'a karşı ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti.

70 DAKİKA OYNADI, ÇOK BEĞENİLDİ

70 dakika sahada kalan ve yerini Alexandru Cicaldau'ya bırakan Pulgar, sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça beğenilmişti.

METİN TEKİN'DEN FLAŞ YORUM

Spor yorumcusu Metin Tekin, karşılaşma sonrasında NTV'de yaptığı yorumla gündeme oturdu.

"GALATASARAY TARAFTARI ÜSTÜNÜ ÇİZDİ"

Galatasaray taraftarının Erick Pulgar'ı istemediğini dile getiren Tekin, "Galatasaray taraftarı bugün muhtemelen Pulgar'ın üzerini çizdi. Bazı oyuncuların kararını tribün verir. Torrent şöyle düşünüyor, "Ben buradan gidiyorum, 14. değil en azından 7. olmak istiyorum" diyor. Onu da anlayabiliyorum. Küme düşmüş Malatya'yı yenmek mi önemli, takıma birkaç oyuncu kazandırmak mı? Önemli olan soru bu." ifadelerini kullandı.

Tekin'in bu sözleri sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medyada tepki çekti.



