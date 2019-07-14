SON DAKİKA | Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Michael Frey'i 1+1 yıllığına kiralama konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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