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SON DAKİKA | Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin İsviçreli golcüsü Michael Frey'i 1+1 yıllığına kiraladı.

SON DAKİKA | Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Michael Frey'i 1+1 yıllığına kiralama konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Fenerbahçe Michael Frey

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