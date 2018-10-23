MAGAZİN

SON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımda

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında sette kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer yoğun bakıma alındı

SON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımda

Afyonkarahisar’da, Sinan Çetin’in yönettiği ’İstasyon’ filminin çekimleri sırasında rol gereği setteki çukura düşen Cem Özer’in sağ ayağı iki yerinden kırdı.

Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın ulaştığı kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu.

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Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz” dedi.

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