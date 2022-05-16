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  4. Son dakika: Cengiz Ünder'in Marsilya'da dünyası başına yıkıldı! Hayali suya düşüyor...

Son dakika: Cengiz Ünder'in Marsilya'da dünyası başına yıkıldı! Hayali suya düşüyor...

16.05.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da gösterdiği performansla sezonun flaş isimlerinden olan Cengiz Ünder, ligde son haftaya girilirken başına gelebilecek en kötü senaryoyla karşı karşıya kaldı. Son 6 haftada 3 mağlubiyet alan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, ligin bitimine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım biletini alacağı 2. sıradan düştü.

Son dakika: Cengiz Ünder'in Marsilya'da dünyası başına yıkıldı! Hayali suya düşüyor...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Son dakika haberleri: Sezon başında Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer olan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali suya düşebilir.

CENGİZ ÜNDER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞMEYEBİLİR

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Marsilya'nın 8,4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Cengiz Ünder, 2-0 yenildikleri Rennes maçı sonrası adeta yıkıldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapmak isteyen Cengiz Ünder'in hayali trajik bir şekilde son bulabilir.

'DEV' BİLET KAÇIYOR

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Ligue 1'de uzun süredir 2. sırada yer alan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, son 6 haftada aldığı 3 mağlubiyetle ligin bitimine sadece 1 hafta kala 3. sıraya geriledi. İkinci sırayı Monaco'ya kaptıran Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde büyük bir hüsran yaşayacak. Zira Fransız ekibi, Cengiz Ünder'in 8,4 milyon euroluk satın alma maliyetini, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği 'ayakbastı' parasından karşılamayı planlıyordu.

GENEL AVERAJ GEÇERLİ

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Marsilya sezonun son haftasında ligin flaş ekiplerinden Strasbourg'u mağlup edip Monaco'nun Lens deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. İkili averajın değil genel averajın geçerli olduğu Ligue 1'de iki kulübün de 68 puanı bulunurken, 9 haftadır kazanan Monaco rakibinden +4 averaj önde bulunuyor.

BU SEZON CENGİZ ÜNDER

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Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 12 gol 6 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Cengiz Ünder Fransa son dakika haberi
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