Son dakika: Cengiz Ünder'in Marsilya'da dünyası başına yıkıldı! Hayali suya düşüyor...

Son dakika haberleri: Sezon başında Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer olan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali suya düşebilir.

CENGİZ ÜNDER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞMEYEBİLİR

Marsilya'nın 8,4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Cengiz Ünder, 2-0 yenildikleri Rennes maçı sonrası adeta yıkıldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapmak isteyen Cengiz Ünder'in hayali trajik bir şekilde son bulabilir.

'DEV' BİLET KAÇIYOR

Ligue 1'de uzun süredir 2. sırada yer alan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, son 6 haftada aldığı 3 mağlubiyetle ligin bitimine sadece 1 hafta kala 3. sıraya geriledi. İkinci sırayı Monaco'ya kaptıran Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde büyük bir hüsran yaşayacak. Zira Fransız ekibi, Cengiz Ünder'in 8,4 milyon euroluk satın alma maliyetini, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği 'ayakbastı' parasından karşılamayı planlıyordu.

GENEL AVERAJ GEÇERLİ

Marsilya sezonun son haftasında ligin flaş ekiplerinden Strasbourg'u mağlup edip Monaco'nun Lens deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. İkili averajın değil genel averajın geçerli olduğu Ligue 1'de iki kulübün de 68 puanı bulunurken, 9 haftadır kazanan Monaco rakibinden +4 averaj önde bulunuyor.

BU SEZON CENGİZ ÜNDER

Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 12 gol 6 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

