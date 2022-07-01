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  4. Son dakika: Cenk Tosun Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'ta Wout Weghorst beklenirken milli golcünün transferi bitti...

Son dakika: Cenk Tosun Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'ta Wout Weghorst beklenirken milli golcünün transferi bitti...

01.07.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları başlamış ve Fransız çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması kurulmuştu. Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile birlikte sezonu açan siyah - beyazlılarda Wout Weghorst beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferini bitirdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Cenk Tosun Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'ta Wout Weghorst beklenirken milli golcünün transferi bitti...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah - beyazlılar, Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesinin ardından santrfor transferine çevrilmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 aydır temasta olduğu eski golcüsüyle kesin olarak anlaşma yaptı.

1+1 YILLIK

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Son yapılan son görüşmede tarafların 1+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi. Performansa dayalı kontrat yapılacağı iddia edilen Cenk Tosun'a 1.5 milyon Euro garanti ücret verileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın bugün transferi resmi olarak açıklayacağı da ifade ediliyor.

KARİYERİ

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Profesyonel kariyerinde 405 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 166 gol - 44 asistlik bir performans sergiledi.


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