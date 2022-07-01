Son dakika: Cenk Tosun Türkiye'ye geri döndü! Beşiktaş'ta Wout Weghorst beklenirken milli golcünün transferi bitti...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah - beyazlılar, Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesinin ardından santrfor transferine çevrilmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 aydır temasta olduğu eski golcüsüyle kesin olarak anlaşma yaptı.

1+1 YILLIK

Son yapılan son görüşmede tarafların 1+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi. Performansa dayalı kontrat yapılacağı iddia edilen Cenk Tosun'a 1.5 milyon Euro garanti ücret verileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın bugün transferi resmi olarak açıklayacağı da ifade ediliyor.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde 405 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 166 gol - 44 asistlik bir performans sergiledi.



