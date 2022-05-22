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Son dakika: CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

22.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'yu yendi ve 5. kez şampiyon oldu.

Son dakika: CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

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İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

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Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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VakıfBank
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