Son dakika: Cinsel saldırı, tecavüz ve şiddet... Greenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındı

Son dakika: İngiliz devi Manchester United forması giyen ve geleceği en büyük yıldızları arasında gösterilen Greenwood'un futbol hayatı muhtemelen başlamadan bitti... Kız arkadaşına tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alınan genç oyuncuyu Manchester United kadro dışı bıraktı.

KIZ ARKADAŞI PAYLAŞTI

İngiltere Milli Takımında da forma giyen Greenwood, poliz nezaretinde tutuluyor. Genç oyuncunun sevgilisi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Greenwood'un kendisine tecavüz etmek istediğini ve buna karşı çıkınca da şiddet gördüğünü ispatlayan video kayıtlarını paylaşmıştı. Vücudunda morluk ve kanlar olan Greenwood'un sevgilisi Harriet Robson'a İngiltere halkı destek mesajları yağdırıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bu olayın ardından İngiliz taraftarlar adeta ayağa kalktı. Harriet Robson'ın paylaşımı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından görüldü. Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayların farkındayız ve video kayıtlarını gördük. 20'li yaşlarda bir adamın tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını doğrulayabiliriz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sorgulaması henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALDI, ARKADAŞLARI TAKİPTEN ÇIKTI

Greenwood'un yaptığı iddia edilen bu olayın ardından Manchester United kulübü genç oyuncuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Takım arkadaşları da birer birer Greenwood'u sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı. Genç oyuncu yaptığı bu skandalın ardından yapayalnız kaldı. Greenwood’un sponsoru Nike, şirketin ‘derin endişe duyduğunu’ ve ‘durumu takip edeceklerini’ belirten bir açıklama yaptı.

