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  4. Son dakika: Cinsel saldırı, tecavüz ve şiddet... Greenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındı

Son dakika: Cinsel saldırı, tecavüz ve şiddet... Greenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındı

31.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Mason Greenwood, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle gözaltında. Futbolda geleceğin süper starları arasında gösterilen genç oyuncu müthiş yeteneği ile herkesi büyülüyordu. Fakat Greenwood'un kariyeri bitirebilir... Kız arkadaşının yayınladığı video ve ses kayıtlarından sonra kadro dışı bırakılan Greenwood hakkında soruşturma başlatılmıştı. Manchester United, genç oyuncuyu bu olayın ardından kadro dışı bıraktı.

Son dakika: Cinsel saldırı, tecavüz ve şiddet... Greenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındı
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika: İngiliz devi Manchester United forması giyen ve geleceği en büyük yıldızları arasında gösterilen Greenwood'un futbol hayatı muhtemelen başlamadan bitti... Kız arkadaşına tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alınan genç oyuncuyu Manchester United kadro dışı bıraktı.

KIZ ARKADAŞI PAYLAŞTI

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İngiltere Milli Takımında da forma giyen Greenwood, poliz nezaretinde tutuluyor. Genç oyuncunun sevgilisi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Greenwood'un kendisine tecavüz etmek istediğini ve buna karşı çıkınca da şiddet gördüğünü ispatlayan video kayıtlarını paylaşmıştı. Vücudunda morluk ve kanlar olan Greenwood'un sevgilisi Harriet Robson'a İngiltere halkı destek mesajları yağdırıyor.

GÖZALTINA ALINDI

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Bu olayın ardından İngiliz taraftarlar adeta ayağa kalktı. Harriet Robson'ın paylaşımı kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından görüldü. Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayların farkındayız ve video kayıtlarını gördük. 20'li yaşlarda bir adamın tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını doğrulayabiliriz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sorgulaması henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALDI, ARKADAŞLARI TAKİPTEN ÇIKTI

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Greenwood'un yaptığı iddia edilen bu olayın ardından Manchester United kulübü genç oyuncuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Takım arkadaşları da birer birer Greenwood'u sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı. Genç oyuncu yaptığı bu skandalın ardından yapayalnız kaldı. Greenwood’un sponsoru Nike, şirketin ‘derin endişe duyduğunu’ ve ‘durumu takip edeceklerini’ belirten bir açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Manchester United
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