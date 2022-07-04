Son dakika: Çok konuşulacak Terim anısı! Kebapçı Selahattin kavgası sonrası gömleğini çıkardı biraz bekledi ve...

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim 2017 yılında Çeşme Alaçatı'da bir kebapçıda kavga ettiği yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.

Çıkan haberlerde o dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı iddia edilmişti.

"ODASINA DAVET ETTİ"

Olayın üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından A Spor muhabirlerinden Sercan dikme katıldığı bir Twitch programında yaşanan bu konuya dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Dikme "Fatih Hoca, kebapçı meselesinden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına gittik o dönem Beyaz Tv'de çalışıyorum, basın toplantısının ardından hoca orada bulunan bir kaç kişiyi odasına davet etti."

"ÜZERİNDEKİ GÖMLEĞİ ÇIKARTTI..."

Beraberinde birçok gazeteci ile Fatih Terim'in odasına girdiklerini söyleyen Dikme, "Fatih Hoca'ya bakıyorum anlatıyor olayla ilgili bir şeyler, hoca bir yerde gömleğini istedi ve üzerindeki gömleği çıkarttı. Sonrasında 15-20 saniye üstünde gömlek yokken durdu, sonra görüşme bitti tam çıkacağız Ertem abiye dedim ki 'Abi neden yanımızda üstüne çıkarttı ve durdu?' Ertem abi dedi ki kavga etti ya üzerinde herhangi bir çizik olmadığını herhangi bir darbe olmadığını aslında dövdüğünü göstermeye çalıştığı için çıkardı" ifadelerini kullandı. Dikme'nin bu anısı dinleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, yayının moderatörü "Tüylerim diken diken oldu" yorumunda bulundu.

NE YAŞANMIŞTI?

İddiaya göre Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebapçısı’nın yanına açtığı restoranının önüne bir paravan açınca çevre esnaflar bunun kaldırılmasını istedi ve Çetin kayınpederi Fatih Terim'i arayıp yardım talep etti. Sonrasında Terim Yüzevler Kebapçısının sahibi Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ deyince. Aydoğdu, küfürlü bir şekilde karşılık verince Bodrum'da bulunan Terim, Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel koruması ile Alaçatı'ya giderek Selahattin Aydoğdu’nun yanına gitti. Aydoğdu’ya yumruk salladı ancak boşa gitti. Ardından Aydoğdu kendisine birkaç yumruk vurdu. Bu sırada olaya Terim’in yanındakiler ve mekânın garsonları da karışınca büyük bir Kavga çıktı. Masaların, sandalyelerin, tabakların havada uçuştuğu kavga 3-4 dakika sürdü. Terim ve beraberindekiler daha sonra olay yerini terk etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMIŞLARDI!

Olayın yaşandığı kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu’nun kardeşi Bedri Aydoğdu, olayın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp, üstüne, “Ey Fatih Terim, gece 12’de adamlarınla Alaçatı’da alkollü olarak mekân basıyorsun, bastığın mekândan koşa koşa kaçıyorsun. Buradayız. Umarız adalet, isminin altında ezilmez” notunu düşmüştü.



