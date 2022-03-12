Son dakika: Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse geçemez...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yaşlanmıyor... 37 yaşındaki dünya yıldızı yine rekor kırdı. Manchester United'in Tottenham ile karşılaştığı maçta 2 gol birden atan Ronaldo, gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

MANCHESTER'DA MUTSUZ

Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanmıştı. Manchester City ile oynanan derbi maç öncesi Ralf Rangnick tarafından yedek bırakılacağını öğrenen Cristiano Ronaldo, sakat olduğunu öne sürerek isim listesinden adını çıkartmış ve Manchester derbisinde oynamamıştı.

SAKATLIĞINI BAHANE EDEREK KENDİSİNİ KADRODAN ÇIKARTTI

Manchester United'ın 4-1 mağlup olduğu derbi sonrası Cristiano Ronaldo'yla ilgili gerçek ortaya çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre maça ilk 11'de başlamak isteyen Cristiano Ronaldo, yedek kalacağını öğrenince kalça sakatlığını bahane ederek adını esame listesinden çıkarttı.



