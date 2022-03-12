SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse geçemez...

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse geçemez...

12.03.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti. Attığı gol sayısını 806'ya yükselten yıldız oyuncu şu ana kadar resmi olarak tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu ünvanını eline aldı. Bu olayın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Ronaldo'nun hayranları yıldız ismin sosyal medya hesaplarına binlerce yorum yağdırdı. Dünya gündemine oturan Ronaldo bir kez daha tarih yazdı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse geçemez...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yaşlanmıyor... 37 yaşındaki dünya yıldızı yine rekor kırdı. Manchester United'in Tottenham ile karşılaştığı maçta 2 gol birden atan Ronaldo, gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

MANCHESTER'DA MUTSUZ

2022-02-26T163329Z_1192431284_UP1EI2Q19ZRJ5_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MUN-WAT-REPORT

Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanmıştı. Manchester City ile oynanan derbi maç öncesi Ralf Rangnick tarafından yedek bırakılacağını öğrenen Cristiano Ronaldo, sakat olduğunu öne sürerek isim listesinden adını çıkartmış ve Manchester derbisinde oynamamıştı.

SAKATLIĞINI BAHANE EDEREK KENDİSİNİ KADRODAN ÇIKARTTI

f3b28dad2d294d2fa5ea8a4199c65238

Manchester United'ın 4-1 mağlup olduğu derbi sonrası Cristiano Ronaldo'yla ilgili gerçek ortaya çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre maça ilk 11'de başlamak isteyen Cristiano Ronaldo, yedek kalacağını öğrenince kalça sakatlığını bahane ederek adını esame listesinden çıkarttı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!
Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...
Galatasaraylılar şokta! Barcelona maçında forvette sürpriz isim...Galatasaraylılar şokta! Barcelona maçında forvette sürpriz isim...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.