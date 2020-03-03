Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber... Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, geçirdiği felç sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.
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