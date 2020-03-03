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Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

İTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, geçirdiği felç sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber... Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, geçirdiği felç sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Ronaldo'nun annesi

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cristiano ronaldo Dolores Aveiro

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