Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sinirleri altüst oldu! Rakibinin boynundan tutarak yere serdi...

Son dakika haberleri: Bugün oynanan Aston Villa - Manchester United maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Attığı golle değil saha içinde yaşadığı olayla gündeme gelen Ronaldo'nun yaptığı hareket dünya gündemine oturdu. Sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Manchester United'da maç sonunda da sinirler gerildi.

RONALDO SİNİRDEN ÇILDIRDI!

Portekizli yıldız, ikili mücadele sırasında rakip savunmacı Tyron Mings'i adeta yerle bir etti. Topsuz alanda birbiriyle dalaşan oyuncular fiziki teması arttırdı ve kazanan Ronaldo oldu. Rakip oyuncuyu yere fırlatan Portekizli oyuncuya ilk tepki rakip oyunculardan geldi.

BOYNUNDAN TUTUP YERE SAVURDU

Tyron'u boynundan tutarak yere savuran Ronaldo'nun üstüne Aston Villa'lı futbolcular yürüdü. Sahanın karıştığı o anlarda Manchester United'ın oyuncuları araya girerek Ronaldo'yu olay yerinden uzaklaştırdı. Maçın hakemi Anthony Taylor, VAR'da gerekli kontrolleri yapar yapmaz Cristiano ve Tyron'u yanına çağırıp ikiliyi sarı kartla cezalandırdı.



