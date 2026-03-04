SPOR

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo 'savaştan kaçtı' deniyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan özel jetiyle kaçtığı iddiaları dünya gündemine oturmuştu. Ancak spor medyasının en güvenilir ismi Fabrizio Romano, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak gerçeği ortaya çıkardı! İşin aslı ise Al Nassr cephesini kahredecek cinsten: Portekizli süperstar savaştan kaçmadı, tesislerde tedavi görüyor ve ağır sakatlığı nedeniyle tam 4 hafta sahalardan uzak kalacak!

Emre Şen

İran ile yaşanan sıcak gelişmeler ve Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik iddia edilen saldırıların ardından, dünya futbolunun 1 numaralı ismi Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan iddialar spor kamuoyunu şaşkına çevirmişti.

Al Nassr forması giyen 39 yaşındaki efsanenin, güvenlik endişeleri nedeniyle ailesini apar topar özel jetiyle Madrid'e gönderdiği ve kendisinin de Suudi Arabistan'ı terk ettiği öne sürülmüştü. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

FABRIZIO ROMANO İDDİALARI YALANLADI: "KAÇMADI, TESİSLERDE!"

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo savaştan kaçtı deniyordu, gerçek bambaşka çıktı! 1

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu "kaçış" haberlerine son noktayı koydu.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Romano, Portekizli yıldızın Al Nassr tesislerinden ayrılmadığını ve an itibarıyla kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi gördüğünü tüm dünyaya duyurdu.

AL NASSR'A SAKATLIK ŞOKU: 4 HAFTA SAHALARDA YOK!

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo savaştan kaçtı deniyordu, gerçek bambaşka çıktı! 2

Kaçış iddiaları yalanlansa da Al Nassr teknik heyetini ve taraftarları kahreden asıl haber sakatlık raporuyla geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde ağrı hissederek oyundan çıkan Cristiano Ronaldo'nun durumu beklenenden çok daha ciddi.

Deneyimli golcünün yaşadığı kas problemi nedeniyle yaklaşık 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tedavi süreci kulüp tesislerinde devam eden Ronaldo'nun, Al Nassr'ın bu kritik virajdaki en önemli maçlarında takımını yalnız bırakacak olması teknik heyette büyük bir paniğe yol açtı.

Cristiano Ronaldo
