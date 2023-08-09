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  4. Son dakika: Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi!

Son dakika: Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi!

09.08.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'nin uluslararası alandaki en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır, geçtiğimiz yıl aktif kariyerini sonlandırarak yeşil sahalara veda etmişti. Türkiye'nin en üst düzey liginde toplam 387 maçta düdük çalan Çakır'ın yeni görevi ise belli oldu. Tecrübeli isim, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. İşte detaylar...

Son dakika: Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi!

Son dakika haberleri: Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı hakemi Cüneyt Çakır, geçen sene aktif kariyerini sonlandırarak yeşil sahalara veda etmişti. Hakemliği sonrasında TFF'de çeşitli görevler alan Çakır'ın yeni adresi ise şaşırttı.

beIN Sports'un haberine göre Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

İKİ KEZ DÜNYA KUPASI YARI FİNALİ YÖNETTİ

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Cüneyt Çakır, iki kez FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçına çıkarak dünyada bunu başaran 2 hakemden biri oldu.

2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda yarı finalini yöneten Çakır, 2018'de Rusya'daki turnuvada Hırvatistan-İngiltere yarı final mücadelesinde düdük çaldı.

İki kez üst üste Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakem olan Çakır, toplamda 6 maçta görev aldı.

Hakemlik tarihinde Çakır haricinde 2 yarı final yöneten diğer hakem ise 1954 ve 1958'deki kupalarda Galli Benjamin Sandy Griffiths oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNE GEÇTİ

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Tecrübeli hakem, Avrupa Şampiyonası'nda ise 9 maç yöneterek bu organizasyonda en fazla maç yöneten iki hakemden biri konumunda.

2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan Çakır, 1'i yarı final olmak üzere toplamda 9 kez düdük çaldı.

Cüneyt Çakır, Hollandalı Björn Kuipers ile Avrupa Şampiyonası tarihinde 9 maçla en fazla maç yöneten iki hakemden biri oldu.

REKORUN UCUNDAN DÖNDÜ

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2021'de 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçilen Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'i final, 6'sı yarı final olmak üzere toplam 55 maç yönetti.

Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 67 maç, 6 yarı final ve 1 final maçıyla en kariyerli isim olan İsviçreli Urs Maier'den sonraki en kariyerli hakem oldu.

Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem olan Çakır, ayrıca finalde düdük çalan en genç ikinci hakem olarak da tarihe geçti.

ULUSLARLARASI 204 KARŞILAŞMA

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Cüneyt Çakır, uluslararası arenada toplamda 204 kez düdük çaldı.

Toplamda 12 uluslararası turnuvada görev alan Çakır, gol çizgisi teknolojisi ve video yardımcı hakem sistemlerini uluslararası alanda ilk uygulayan hakemler arasına girdi.

A milli takım seviyesinde 59 maç yöneten tecrübeli hakem, genç takımlar turnuvaları da dahil olmak üzere uluslararası arenada 5 final ve 13 yarı final maçında görev aldı.

SÜPER LİG'DE 387 MAÇ

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Cüneyt Çakır, Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi olarak kariyerini sonlandırdı.

Türkiye'nin en üst düzey liginde toplam 387 maçta düdük çalan Çakır, 29 kez derbiye çıkarak önemli bir istatistiği de gerçekleştirdi.

Toplamda 3 kez Süper Kupa, 2 kez de Türkiye Kupası finali yöneten Çakır, tüm kulvarlarda toplam bin 678 kez başlangıç düdüğünü çaldı.


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