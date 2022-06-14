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Son dakika: Cyle Larin, Beşiktaş taraftarlarını çok kızdırdı! Tüm fotoğraflarını sildi...

14.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda hedeflerinden uzakta kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına dair belirsizlik, gündemde sıkça yer almıştı. Sezonun bitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan ayrılan Kanadalı futbolcu, sosyal medyada flaş bir harekete imza attı.

Son dakika: Cyle Larin, Beşiktaş taraftarlarını çok kızdırdı! Tüm fotoğraflarını sildi...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Geçen sezonu hayal kırıklığıyla geçiren ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesiyle ilgili problem, kamuoyunda sıkça yer almıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşen Cyle Larin, sosyal medyadan flaş bir harekete imza attı.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile anlaştığı öne sürülen Kanadalı futbolcu, Instagram hesabındaki Beşiktaş formalı tüm paylaşımlarını sildi.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Sadece Kanada Milli Takımı'yla olan fotoğraflarını hesabında tutan Larin'in bu hareketi, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

Siyah - beyazlı futbolseverler, "Bu takımın ekmeğini yedin, ne bu nefret?" tarzı yorumlarda bulunarak yıldız futbolcuyu eleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkan Larin, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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