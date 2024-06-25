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SON DAKİKA: D Grubu'nda büyük sürpriz! Tam 34 yıl sonra Avusturya Hollanda'yı devirdi, millilerin olası rakibi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 21:00
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Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda büyük bir sürprize imza atıldı. Avursturya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Fransa ise Polonya ile 1-1 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı.

SON DAKİKA: D Grubu'nda büyük sürpriz! Tam 34 yıl sonra Avusturya Hollanda'yı devirdi, millilerin olası rakibi oldu

EURO 2024 D Grubu'nda heyecan son maçlarla sürdü. D Grubu son maçında çok sürpriz bir skora imza atılırken Hollanda Avusturya'ya 3-2 mağlup oldu.

MİLLİLERİN RAKİBİ OLABİLİR

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Bu sonucun ardından Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması sonrası grubunu lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.

4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

İKİNCİ OLURSAK RAKİP AVUSTURYA

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A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN BİRİ OLDU

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Grupta üç maçta elde ettiği 4 puanla üçüncü sırayı alan Hollanda, en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Polonya'yı 2-1 yenen ve Fransa ile 0-0 berabere kalan "Portakallar", son maçta Avusturya'ya 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.

Grupta Polonya ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

34 YIL SONRA RAKİBİNE KAYBETTİ

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Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti. Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Avusturya, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

FRANSA İKİNCİ ÇIKTI

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D Grubu'nun bir diğer maçında ise Fransa Polonya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 5 yaptı ve gruptan ikinci çıktı. Polonya ise Avrupa Şampiyonası'nı aldığı tek puanla dördüncü sırada tamamladı.

SZYMANSKI 68 DAKİKA SAHADA KALDI

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Polonya'da, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski 68 dakika sahada kalırken, Adam Buksa ile Krzysztof Piatek karşılaşmada süre almadı.

İŞTE D GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU

1- Avusturya (6)
2- Fransa (5)
3- Hollanda (4)
4- Polonya (1)

Euro 2024 Canlı Skor


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