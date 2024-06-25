SON DAKİKA: D Grubu'nda büyük sürpriz! Tam 34 yıl sonra Avusturya Hollanda'yı devirdi, millilerin olası rakibi oldu

EURO 2024 D Grubu'nda heyecan son maçlarla sürdü. D Grubu son maçında çok sürpriz bir skora imza atılırken Hollanda Avusturya'ya 3-2 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması sonrası grubunu lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.
4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.
A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.
Grupta üç maçta elde ettiği 4 puanla üçüncü sırayı alan Hollanda, en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Polonya'yı 2-1 yenen ve Fransa ile 0-0 berabere kalan "Portakallar", son maçta Avusturya'ya 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.
Grupta Polonya ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.
Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti. Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Avusturya, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.
D Grubu'nun bir diğer maçında ise Fransa Polonya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 5 yaptı ve gruptan ikinci çıktı. Polonya ise Avrupa Şampiyonası'nı aldığı tek puanla dördüncü sırada tamamladı.
Polonya'da, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski 68 dakika sahada kalırken, Adam Buksa ile Krzysztof Piatek karşılaşmada süre almadı.
1- Avusturya (6)
2- Fransa (5)
3- Hollanda (4)
4- Polonya (1)