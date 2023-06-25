Son dakika | Deprem bölgesindeki o öğrencilere LGS tercih döneminde ek kontenjan! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Detaylar için MEB kılavuzunu işaret etti

Son dakika haberi: LGS kılavuzunun 24 Haziran'da sınav sonuçlarıyla beraber ilan edilmesi planlanıyordu ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre sınava giren depremzede öğrenciler için 'pozitif ayrımcılık' düzenlemesi yapıldı ve kılavuzun açıklanması yarına ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre; 5 Şubat tarihinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı öğrenciler için LGS tercih döneminde ek kontenjan açılacak.

ERDOĞAN: DEPREMDEN ETKİLENEN YAVRULARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERİCİ BİR DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

"DİĞER ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN MAĞDURİYET OLUŞTURMAYACAK"

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

DETAYLAR YARIN YAYIMLANACAK KILAVUZDA

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

BAKAN TEKİN 'POZİTİF AYRIMCILIK OLACAK' DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kılavuzun 26 Haziran'da ilan edileceğini belirtirken "Bir hususun altını çizeyim, normal şartlarda kılavuzu da bugün ilan edecektik. Ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza dercedebilmek açısından kılavuzumuzu pazartesi günü yayınlamış olacağız" demişti.

