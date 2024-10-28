SON DAKİKA: Derbide sürpriz! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takımda son hazırlıklarını tamamlarken, derbinin oynanmasına kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Immobile
TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil etmediği Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmazken bu haberi öğrenmesinin üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.