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SON DAKİKA: Derbide sürpriz! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 16:48
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Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbinin başlamasına kısa bir süre kala iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken dev maçında ilk 11'leri de belli oldu.

SON DAKİKA: Derbide sürpriz! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

İki takımda son hazırlıklarını tamamlarken, derbinin oynanmasına kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Immobile

HABERİ ALINCA TESİSLERİ TERK ETTİ

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TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil etmediği Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmazken bu haberi öğrenmesinin üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

KONTENJAN NEDENİYLE ALINMADI

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Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

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