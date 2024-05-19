SON DAKİKA: Derbide sürpriz karar! Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Lider Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 1 puan bile alması halinde Süper Lig şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

DERBİDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Sanchez, Nelsson, Kaan, Kerem D., Torreira, Barış, Mertens, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA 400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken; Cim-Bom ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, oynadığı 36 lig maçında kalesinde 24 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Bunların 35’inde kalede Muslera yer aldı ve tüm goller o varken filelerle buluştu. Buna karşın Fenerbahçe kalesini koruyan Livakovic ise 32 maçta 28 golü ağlarda gördü.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

GALATASARAYLILARI KORKUTAN İSTATİSTİK

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.





