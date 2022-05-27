Son dakika: Dev anket! Galatasaray'da yeni hoca kim olacak? Sonuçlar çok çarpıcı...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçim heyecanı sürerken bir yandan da yeni teknik direktörün kim olacağı tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar Fatih Terim'i isterken bazı taraftarlar da yabancı hocadan yana. Daha önce Dursun Özbek yönetimi ile çalışan Igor Tudor'un yeniden teknik direktör olarak takımın başına getirilebileceği konuşulurken İtalyan basını konuya ilişkin geniş kapsamlı iddialarda bulundu.

VERONA'DA KALMAYACAK

Calciomercatoday'in haberine göre Verona'da sportif direktör Tony D'Amico, Atalanta'daki görevine başlamak adına takıma veda etti. Igor Tudor'un da bu ayrılık nedeniyle Verona'daki sözleşmesini kesin olarak uzatmayacağı ifade edildi. Tudor'un Galatasaray'ı düşünerek ayrılık kararı aldığı da belirtilmekte. Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" iddiasında bulundu.

Şubat 2017'de Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, Aralık 2017'ye kadar Sarı-Kırmızılıları çalıştırmış ve sonrasında görevine son verilmişti. Kariyerinin devamında Udinese, Hajduk Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında sergilediği performansla da büyük takdir toplamıştı.

ŞAŞIRTAN ANKET!

Galatasaray taraftarı bu olayın üzerine sosyal medyada bir anket başlattı. Fatih Terim ve Igor Tudor'un yer aldığı ankette Fatih Terim'in %65'lik üstünlüğü olduğu görüldü. Igor Tudor'un %35 oy alması herkeste şaşkınlık yarattı.



